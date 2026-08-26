Confiança de empresários do comércio cai ao menor nível do ano

A confiança dos empresários do comércio brasileiro caiu ao menor patamar do ano em agosto, segundo o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), divulgado nesta quarta-feira (26) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Após ajuste sazonal, o indicador ficou em 101,3 pontos, uma queda de 0,6% em relação a julho. As informações são da Gazeta do Povo.

O principal motivo da queda foi a avaliação das condições atuais, que recuou 2,5% no mês. A taxa básica de juros, atualmente em 14% ao ano, é apontada como o principal fator que freia os investimentos. José Roberto Tadros, presidente da CNC, afirma que os custos elevados impedem que o empresário aumente os investimentos, apesar da vontade de trabalhar mais.

Inadimplência atinge recorde de 9,1 milhões de empresas

O cenário de juros altos contribuiu para um endividamento recorde. Dados da Serasa Experian apontam 9,1 milhões de CNPJs negativados em junho, com dívidas em atraso de R$ 232,9 bilhões. Tadros relaciona esse patamar recorde ao aperto monetário causado pela alta da Selic, a taxa básica de juros do país.

A percepção sobre as condições atuais caiu em todos os segmentos do comércio. As quedas foram de 0,4% em roupas e calçados, 3,5% em supermercados e farmácias, e 4,6% em eletrônicos e materiais de construção. Produtos de maior valor foram os mais afetados.

Expectativa futura sobe apesar das dificuldades

Na contramão do resultado geral, o indicador de expectativa futura subiu 1,1% na avaliação da economia e 0,3% na perspectiva para o setor, alcançando 128,2 pontos. Os comerciantes projetam aumento de 0,6% nas contratações e de 0,1% nos estoques.

O comércio de bens não duráveis, como alimentos e produtos de menor valor, apresentou sinais mais positivos para os próximos meses. A CNC aponta incertezas no médio prazo diante da volatilidade econômica e da proximidade da eleição presidencial de outubro, que gera dúvidas sobre as perspectivas para as finanças do país.