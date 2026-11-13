Confiança da indústria cai e atinge menor nível em seis anos

O pessimismo tomou conta dos empresários da indústria brasileira em novembro. O índice que mede a confiança do setor despencou seis pontos e chegou a 40,2, o pior resultado desde maio de 2020, quando o país enfrentava o auge da pandemia. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (13) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). As informações são da CNI.

A queda foi a terceira maior desde que a série histórica começou, em 2010. O índice está há 23 meses abaixo dos 50 pontos, marca que separa otimismo de pessimismo. Segundo Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI, a desconfiança já interfere em decisões sobre contratações, produção e investimentos, com impacto direto no emprego, na renda e no crescimento do país.

Avaliação do presente piora

A visão dos industriais sobre o momento atual também piorou. O índice que mede as condições presentes recuou 2,3 pontos e foi para 37,7, o menor patamar desde julho de 2020. A economia brasileira foi avaliada em 30,6 pontos, queda de 2,7. Já a situação das próprias empresas ficou em 41,2, recuo de 2,1 pontos.

Expectativa para o futuro despenca

O índice que projeta os próximos seis meses caiu ainda mais: 7,8 pontos, saindo de 49,3 para 41,5. A perspectiva para a economia do país teve a maior queda, de 10,7 pontos, e chegou a 32,7, o menor nível desde abril de 2020. As expectativas para as empresas recuaram 6,4 pontos, para 45,9. Foi a primeira vez em mais de seis anos que esse indicador ficou abaixo de 50 pontos, mostrando que os industriais também estão pessimistas com os próprios negócios.

A pesquisa ouviu 1.104 empresas entre 3 e 9 de novembro em todo o Brasil. Participaram 463 pequenas, 407 médias e 234 grandes indústrias.