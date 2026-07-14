Confiança da indústria cai ao menor nível desde a pandemia

A confiança do setor industrial brasileiro recuou em julho de 2026 e atingiu o menor patamar desde junho de 2020, durante a pandemia da Covid-19. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) caiu 2,3 pontos e chegou a 44,4 pontos, marcando o 19º mês consecutivo de percepção negativa na indústria. As informações são da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O índice mede o nível de otimismo ou pessimismo dos empresários do setor. Valores acima de 50 pontos indicam confiança, enquanto abaixo disso representam falta de confiança. O resultado de julho mostra que o pessimismo avançou no setor produtivo do país.

A queda foi provocada pela piora em dois componentes do indicador. O Índice de Condições Atuais, que avalia a situação presente, recuou para 41,6 pontos. Esse número reflete uma visão cada vez mais crítica sobre o ambiente de negócios nacional e o desempenho das próprias empresas.

O Índice de Expectativas, que mede as projeções para os próximos seis meses, teve a maior retração. Ele despencou 3,1 pontos e registrou 45,8 pontos, a queda mensal mais severa desde o final de 2022.

O levantamento foi feito entre os dias 1º e 7 de julho de 2026 com 1.118 empresas de pequeno, médio e grande porte de todo o Brasil.