Três confederações nacionais do setor produtivo ingressaram com ação no Supremo Tribunal Federal para solicitar o adiamento da cobrança integral da Contribuição sobre Bens e Serviços, prevista para começar em janeiro de 2027. A CNA, a CNC e a CNT argumentam que faltam regulamentações essenciais e que a definição da alíquota pelo Senado ainda está pendente, embora o TCU já tenha aprovado o cálculo de referência de 11,3%. As informações são da Gazeta do Povo.

A petição, assinada na terça-feira (24) e ainda não distribuída, sustenta que o modelo de imposto sobre valor agregado exige que todos os elos da cadeia produtiva disponham simultaneamente das alíquotas, créditos e documentos comprobatórios. Segundo as entidades, a ausência de qualquer desses elementos compromete toda a cadeia econômica.

As confederações reivindicam ainda a aplicação da anterioridade nonagesimal, que garante 90 dias entre a publicação da lei tributária e sua cobrança. Com o prazo atual, as empresas podem conhecer a nova alíquota da CBS apenas 17 dias antes da cobrança integral, já que o Senado tem até 15 de dezembro de 2026 para fixar o percentual.

Argumento de cláusula pétrea e precedente do STF

O documento defende que a anterioridade constitui cláusula pétrea, ou seja, garantia constitucional que não pode ser abolida nem por emenda. As entidades pedem que os prazos de anterioridade comecem a contar somente após a conclusão das regulamentações pendentes e a definição da alíquota da CBS, com intervalo de 90 dias para a contribuição federal.

Existe precedente favorável à tese: em 1993, ao julgar a criação do IPMF, antecessor da CPMF, o Supremo reconheceu a anterioridade anual como garantia individual do contribuinte. Foi a primeira vez que a Corte invalidou dispositivos de emenda constitucional por violação a cláusulas pétreas desde 1988. As confederações buscam agora estender esse entendimento à anterioridade nonagesimal.

Pendências regulatórias e impacto econômico

A ação aponta diversas pendências na regulamentação da reforma, incluindo definição de percentuais de créditos tributários nas compras de produtores rurais, regras de compensação de créditos, atualização de sistemas de emissão de notas fiscais e regulamentação dos mecanismos de recolhimento dos novos tributos.

O próprio TCU identificou os riscos. Em decisão unânime de 11 de novembro, o tribunal recomendou que os órgãos responsáveis priorizem a edição das normas necessárias e assegurem período mínimo de adaptação aos contribuintes. Dos 134 atos mapeados em maio, 123 ainda estavam em análise, sendo 90 classificados pela Receita Federal como críticos ou prioritários.

Estudo da CNC anexado à ação estima que as pendências nas regras de créditos tributários podem comprometer R$ 42,7 bilhões mensais do capital de giro das empresas do comércio e serviços. A necessidade de financiamento adicional pode gerar custo financeiro de R$ 10,4 bilhões em 2027, com projeções entre R$ 6,1 bilhões e R$ 15,2 bilhões. Em contrapartida, o levantamento sustenta que o adiamento da CBS por 12 meses teria custo fiscal próximo de zero para o governo federal, com manutenção das cobranças do PIS e da Cofins.