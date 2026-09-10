Concurso da Transpetro com salários de até R$ 15 mil ganha novo prazo

O prazo de inscrição no concurso público da Transpetro foi prorrogado para 21 de setembro. Antes, terminaria na próxima terça-feira (15). A data da prova também mudou: de 29 de novembro para 6 de dezembro, um domingo.

As informações são da Agência Brasil.

O novo cronograma foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (10). A companhia não informou o motivo dos adiamentos.

O processo seletivo oferece 281 vagas imediatas e 3.890 para cadastro de reserva. O salário inicial varia de R$ 5.464 a R$ 15.034,81, além de benefícios como previdência complementar, benefício educacional e plano de saúde.

As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior. Estão distribuídas em quatro editais: quadro de mar para oficiais, quadro de mar para suboficiais e guarnição, quadro de terra de nível médio e quadro de terra de nível superior.

As inscrições são feitas pelo site da Fundação Cesgranrio, organizadora do concurso. Os editais também podem ser conferidos no mesmo endereço.

Os dois editais do quadro de mar terão 180 vagas imediatas. Os de terra oferecem 101 vagas. Para o quadro de terra, os locais de trabalho se distribuem entre os polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul. No quadro de mar, as oportunidades têm abrangência nacional.

As provas serão aplicadas em todas as capitais, independentemente do polo de trabalho escolhido pelo candidato.

Estão reservadas 30% das vagas para pessoas pretas e pardas (25%), indígenas (3%) e quilombolas (2%). Para pessoas com deficiência, a Transpetro destinou 10% das vagas e do cadastro reserva.

A taxa de inscrição varia de R$ 81,50 a R$ 117. O valor menor é para cargos de mar como auxiliar de saúde, cozinheiro, moços e condutores e carreiras de terra de nível médio e técnico. O maior é para cargos de mar para oficiais e carreiras de terra de nível superior.

Os editais preveem isenção do valor para candidatos de família de baixa renda inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou que sejam doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O concurso tem validade de um ano e meio e pode ser prorrogado por igual período. A Transpetro é subsidiária de logística da Petrobras e tem cerca de 5,7 mil empregados.