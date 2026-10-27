Comprometimento de renda das famílias atinge maior nível em 21 anos

O comprometimento da renda das famílias brasileiras com o pagamento de dívidas atingiu o maior nível em 21 anos, segundo relatório divulgado nesta terça-feira (27) pelo Banco Central (BC). As informações são da Agência Brasil.

O documento mostra que os ativos problemáticos das famílias, indicador que reúne operações com atraso ou sinais de dificuldade de pagamento, aumentaram e alcançaram o maior patamar desde 2012 na maioria das modalidades de crédito. A inadimplência foi o principal fator responsável por esse movimento.

As estimativas do BC apontam que a pressão sobre a capacidade de pagamento dos consumidores deve continuar ao longo do segundo semestre de 2026.

Apesar da piora dos indicadores, o BC informou que não vê risco relevante para a estabilidade financeira do país. O sistema financeiro continua com níveis confortáveis de capitalização e liquidez, além de capacidade de resistir a cenários adversos.

As provisões constituídas pelas instituições financeiras seguem compatíveis com as perdas esperadas. Os testes de estresse de capital e de liquidez indicam que os bancos mantêm capacidade de enfrentar cenários econômicos adversos.

O relatório aponta desaceleração do crédito para famílias e empresas, em linha com os juros elevados e a atividade econômica mais moderada. As instituições financeiras vêm demonstrando maior cautela na concessão de empréstimos.

Pesquisa feita pela autoridade monetária mostra que 73% das instituições financeiras consultadas estão muito ou totalmente confiantes na resiliência do sistema. As principais preocupações apontadas foram o risco fiscal e a possibilidade de aumento da inadimplência em um ambiente de juros elevados por um período prolongado.

O BC informou que estuda medidas voltadas aos segmentos de maior risco para reduzir situações de superendividamento e fortalecer a sustentabilidade do crédito no país.