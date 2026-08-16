Como o Paraná virou o 4º maior mercado de franquias do Brasil

Quando Mariana Marques Toews e a mãe, Adriane Cordova Marques, decidiram empreender juntas, elas tinham vontade de abrir um negócio, mas não sabiam exatamente por onde começar. A resposta apareceu em uma feira de franquias, onde conheceram dezenas de modelos e descobriram que alguns investimentos estavam mais próximos da realidade delas do que imaginavam.

Foi assim que as duas chegaram à Gotrix, rede de mobilidade elétrica. Em outubro de 2025, mãe e filha abriram uma unidade em Curitiba, com scooters, bikes, motos e hoverboards elétricos. Menos de um ano depois, já pensam em uma segunda loja.

A história das curitibanas ajuda a explicar um fenômeno maior. O Paraná se tornou o quarto maior mercado de franquias do Brasil, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). O setor cresce no estado, ganha espaço no interior e atrai tanto empreendedores de primeira viagem quanto empresários que buscam ampliar seus negócios.

No primeiro trimestre deste ano, o número de operações de franquias no Paraná cresceu 5%. O faturamento das unidades franqueadas avançou quase 9% e ultrapassou R$ 5 bilhões no período. Segundo os dados apresentados pela Feira da Franquia, o crescimento anual do segmento no estado passa de 30%.

Por que o Paraná atrai tantas franquias?

Para Arvid Auras, diretor-executivo da Feira da Franquia, uma das razões está na própria distribuição do mercado consumidor paranaense. O estado tem grandes e médias cidades espalhadas por diferentes regiões, criando oportunidades para redes que buscam crescer para além das capitais.

Outro movimento importante é a interiorização das franquias. Municípios com alto poder de consumo passaram a entrar no radar das redes, enquanto empresários do agronegócio também aparecem como potenciais investidores.

“Para investidores, o modelo oferece o que mais se busca hoje: segurança com escalabilidade. Você está comprando um modelo já testado, com marca consolidada e operação padronizada”, afirma Auras.

Esse modelo também conversa com uma característica do empreendedorismo no Paraná: a busca por negócios estruturados. Em vez de começar uma empresa completamente do zero, o franqueado pode contar com uma marca já estabelecida, processos definidos, treinamento e suporte.

Foi justamente esse aspecto que pesou para Mariana e Adriane.

Franquia ajudou mãe e filha a começar um negócio

Antes da franquia, as duas tinham muitas dúvidas sobre como transformar a vontade de empreender em uma empresa de fato. Adriane havia deixado um emprego depois de duas décadas em uma grande fábrica automotiva. Mariana, formada em Direito, também já havia decidido não seguir a carreira tradicional.

Na Feira da Franquia, elas descobriram quanto custava abrir diferentes modelos de negócio e conheceram a Gotrix.

“Foi algo que tranquilizou a gente de investir em franquia, por ser um negócio pronto, estruturado”, conta Mariana.

A estrutura oferecida pela rede – assim como a praticamente todas as franquias – incluiu orientação para escolha do ponto, treinamento dos funcionários, operação do caixa e logística. Mãe e filha também viajaram até o Rio de Janeiro, onde fica a sede da marca, para conhecer de perto a operação.

A escolha pelo segmento de mobilidade elétrica também teve peso. Mariana viu na área uma oportunidade de trazer para Curitiba um negócio que ainda estava em expansão e tinha relação com uma tendência de mobilidade urbana e sustentabilidade da capital.

Hoje, a loja da Rua Mariano Torres tem mecânico, auxiliar de mecânico, duas vendedoras e equipe de apoio para produção de conteúdo. O próximo passo já está nos planos: encontrar um segundo ponto, possivelmente na região do Barigui.

“É uma possibilidade muito boa de negócio para quem quer empreender, mas tem medo de arriscar sozinho, num negócio próprio. Mas tem que pesquisar, sentir confiança, ver todo o suporte que dão”, afirma Mariana.

“A franquia é a fórmula para se tornar dono do próprio negócio com faturamento previsível e mentoria disponível”, dia Arvid Auras, diretor-executivo da Feira da Franquia. (Crédito: Elto Ribeiro)

O que explica o crescimento das franquias no Paraná

Além do mercado consumidor distribuído pelo estado, o setor também se beneficia de medidas de desburocratização. A Lei de Liberdade Econômica e o programa Descomplica Paraná, por exemplo, dispensam o licenciamento prévio para 975 atividades consideradas de baixo risco.

O ambiente também favorece a expansão para cidades médias e grandes do interior, onde as redes encontram consumidores e investidores fora da capital. Para o consultor Diniz Fiori, diretor de novos negócios da Acesso Franquias, o desempenho do franchising está relacionado à experiência acumulada pelas marcas.

“São negócios que já enfrentaram os desafios do mercado e desenvolveram processos, estratégias e ferramentas para minimizar erros”, explica.

O modelo, porém, não elimina os riscos. Mariana conta que a própria Gotrix precisou enfrentar desafios ao chegar a Curitiba, desde a adaptação do público a um produto novo até as diferenças climáticas em relação ao Rio de Janeiro, onde a mobilidade elétrica já tem maior presença.

Por isso, ela recomenda que o futuro franqueado conheça profundamente o negócio antes de investir.

“Quando você vê que o produto é bom, acredita no produto, vê que é de alta qualidade, que você confia e sabe que está oferecendo o melhor para o cliente. Faz você se apaixonar pelo que está vendendo”, afirma.

Mulheres já são maioria entre franqueados

O avanço das franquias também acompanha outro movimento: a maior participação feminina no empreendedorismo. De acordo com dados do Sebrae-PR citados no levantamento, as mulheres lideram mais de 930 mil empresas ativas no Paraná, o equivalente a cerca de 46,5% dos negócios.

No franchising, elas já representam 51% dos franqueados, segundo a ABF. Além disso, as mulheres ocupam 32% dos cargos de gestão no segmento.

Mariana e Adriane são um exemplo desse movimento. E a história das duas resume uma das razões pelas quais o modelo tem avançado no estado: para quem deseja empreender, mas não quer começar completamente sozinho, a franquia oferece uma estrutura pronta para transformar a ideia em negócio.

Feira reúne franquias em Curitiba

Quem quiser conhecer modelos de franquias poderá encontrar cerca de 100 opções de negócios na Feira da Franquia de Curitiba, entre os dias 28 e 30 de agosto, no Espaço Torres Kennedy.

Serão 48 estandes, com opções que vão de alimentação, gelaterias e pizzarias a academias, lavanderias e serviços. Os investimentos iniciais variam de R$ 13 mil a R$ 3 milhões. Na edição de 2025, o evento recebeu cerca de 5 mil visitantes em Curitiba.

Curitiba terá uma feira de franquias, com mais de 100 opções para quem quer empreender com mais segurança e orientação. (Crédito: Divulgação)