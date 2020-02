O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciou que a comissão mista da reforma tributária vai ser instalada nesta quarta-feira, 19. A declaração foi feita após reunião com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

O colegiado será composto por 25 deputados e 25 senadores para costurar um texto comum em torno da proposta.

Os parlamentares, disse Alcolumbre, já foram indicados e a comissão poderá ser formalmente instalada no Congresso.