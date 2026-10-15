Comércio varejista cresce 0,1% em agosto após queda no mês anterior

O comércio varejista brasileiro registrou crescimento de 0,1% em agosto de 2026 na comparação com julho, após ter recuado 0,8% no mês anterior. No acumulado do ano, o setor apresenta alta de 1,7% e, nos últimos 12 meses, de 1,6%. As informações são da Agência Brasil.

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada nesta quinta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A média móvel trimestral do varejo voltou a apresentar variação negativa de 0,1% no trimestre encerrado em agosto.

O comércio varejista ampliado, que inclui vendas de veículos, motos, material de construção e atacado de alimentos e bebidas, teve queda de 0,2% em agosto frente a julho. No mês anterior, esse segmento havia crescido 0,5%.

Seis setores crescem e dois recuam

Entre as oito atividades pesquisadas, seis registraram crescimento na passagem de julho para agosto. O destaque positivo ficou com equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, que avançaram 6,3%.

Outros artigos de uso pessoal e doméstico subiram 1,4%, combustíveis e lubrificantes cresceram 1,1%, e artigos farmacêuticos, médicos e de perfumaria tiveram alta de 0,7%. Tecidos, vestuário e calçados avançaram 0,6%, enquanto livros, jornais e papelaria registraram 0,2%.

No lado negativo, móveis e eletrodomésticos recuaram 4,2%, e hipermercados, supermercados e produtos alimentícios caíram 0,3%.