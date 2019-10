Após a ausência de ofertas em três bacias durante a 16ª Rodada – Camamu-Almada, Jacuípe e Pernambuco-Paraíba -, as petroleiras voltaram a demonstrar interesse no leilão, com a oferta de blocos na Bacia de Santos.

Nessa Bacia foram arrematados dois blocos de um total de 11 ofertados.

Saíram vencedores o consórcio formado por Chevron, Repsol e Wintershall, que pagaram bônus de assinatura de R$ 54,14 bilhões pelo bloco SM-766 e a BP, que pagou bônus de R$ 307,53 milhões pelo SM-1500.