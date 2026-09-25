CNU 2025 convoca novos aprovados da lista de espera para vagas

Os candidatos em lista de espera do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) 2025 já podem conferir a nova lista de classificação para ocupação de vagas remanescentes. O resultado foi publicado nesta sexta-feira (25) no Diário Oficial da União pela Fundação Escola Nacional de Administração Pública, vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

As informações são da Agência Brasil.

As vagas são para cargos de nível intermediário e superior. O edital da Enap nº 260/2026 distribui as oportunidades entre os órgãos e entidades participantes do CNU 2025, com quantitativos destinados à ampla concorrência e às vagas reservadas por cotas.

A publicação traz o nome de cada candidato, a ordem de classificação conforme a nota final, a disponibilidade nas listas de espera vigentes e as modalidades de concorrência previstas, como ampla concorrência, cotas raciais, indígenas e para pessoas com deficiência.

Quando os candidatos se inscreveram no CNU 2025, escolheram uma ordem de preferência entre os cargos do seu bloco temático. Se o aprovado for convocado para a primeira opção de cargo, o sistema o eliminará das demais opções de menor preferência. Esse processo abre espaço na fila para que outros candidatos da lista de espera sejam chamados.

A regra não se aplica caso o candidato já tenha sido nomeado para um desses outros cargos até a data de publicação do novo edital.

O resultado definitivo para os candidatos aprovados em cargos que exigem as fases 5, 6 e a Segunda Etapa fica condicionado à conclusão desses procedimentos. A fase 5 é a avaliação de títulos, com caráter classificatório. A fase 6 compreende os procedimentos de validação e heteroidentificação, que verificam presencialmente ou por banca de análise documental a condição autodeclarada pelos candidatos.

A segunda edição do CNU, realizada no segundo semestre de 2025, ofertou inicialmente 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais. Do total, 3.144 vagas foram destinadas a cargos de nível superior e 508 a cargos de nível intermediário.

O MGI avisa que todos os classificados devem acompanhar os atos de convocação de cada órgão federal participante do CNU 2025, que tem procedimentos e prazos próprios.