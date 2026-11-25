A Confederação Nacional da Indústria protocolou nesta terça-feira (24) uma nova petição no Supremo Tribunal Federal contra os atos do Executivo que regulamentam a mudança da jornada de trabalho de seis para cinco dias semanais. A entidade alega que o Executivo invadiu competência do Legislativo ao criar regras que exigiriam aprovação parlamentar. As informações são da Gazeta do Povo.

O argumento central da confederação aponta violação aos princípios da legalidade e da separação dos Poderes. Segundo a CNI, tanto o decreto 13.173/2026, assinado no dia 19, quanto a portaria 2.041/2026, publicada na segunda-feira (23), estabelecem obrigações de aplicação geral sobre jornada, remuneração e instrumentos coletivos sem amparo legal adequado.

Governo detalhou regras por meio de portaria ministerial

O Ministério do Trabalho e Emprego recebeu do presidente Lula a atribuição de editar normas complementares para a transição entre os modelos de escala. O ministro Luiz Marinho divulgou os critérios operacionais na portaria publicada no início desta semana. Nesta manhã, ele reagiu às críticas empresariais chamando-as de “chororô” e afirmou que “ninguém vai morrer se fechar um dia”.

A CNI sustenta que a portaria não se limitou a regulamentar o decreto presidencial, mas criou regras autônomas com efeitos diretos sobre empregadores e trabalhadores. A confederação pede que o STF declare a inconstitucionalidade dos dois atos normativos.

Ministro Dino já havia concedido liminar em ação anterior

No dia 4 de novembro, a mesma entidade havia ajuizado a ADI 8042 contra a Emenda Constitucional 141/2026, que reduziu a jornada semanal. O ministro Flávio Dino, relator do caso, concedeu liminar estabelecendo regras provisórias a partir de 16 de dezembro.

A decisão determina que, na ausência de acordo ou convenção coletiva até 15 de dezembro, a jornada poderá ser distribuída em cinco dias com limite de 8 horas e 24 minutos diários, sem pagamento de horas extras pelos 24 minutos excedentes. Essa regra vale durante o período de transição até 15 de dezembro de 2027, véspera do prazo para vigorar a jornada de 40 horas semanais.

O julgamento da liminar começou no plenário virtual em 13 de novembro, mas foi interrompido por pedido de destaque do ministro Luiz Fux. Antes da interrupção, o placar estava em 4 votos a 0 para manter a decisão de Dino, com apoio dos ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. O caso será analisado no plenário físico do Supremo.