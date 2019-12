O porcentual de empresas que pretendem investir em 2020 aumentou para 84% em 2020, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. O número é o maior desde 2014, quando alcançou 85%.

Na pesquisa feita no ano passado, 80% dos empresários pretendiam investir em 2019. A pesquisa mostrou, porém, que apenas 74% das empresas efetivaram investimentos neste ano.

Das empresas que não pretendem investir em 2020, 36% afirmaram que existe necessidade, mas a empresa não consegue investir. O principal objetivo dos investimentos previstos para 2020 é a melhoria do processo produtivo (36%) e aumento da capacidade da linha produtiva (23%).

A maioria dos investimentos é para aquisição de máquinas (67%). A maior parte do investimento é para o mercado interno (36%), mas aumentou a fatia das empresas que querem investir de olho no mercado externo (de 7% para 9%) e que investem igualmente para os mercados interno e externo (de 25% para 36%).

Crédito

Entre as causas que frustraram os planos de investimentos para 2019 está a reavaliação quanto ao mercado doméstico dos produtos (49%), o aumento inesperado no custo do investimento (34%) e a dificuldade de acesso ao crédito (30%).

Dos recursos empregados, 72% são próprios, 14% de bancos privados e 9% de bancos oficiais de investimentos.