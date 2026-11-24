O pacote de ajuste fiscal sancionado pelo governo federal pode comprometer a capacidade de investimento das empresas e frear o crescimento econômico do país. O alerta foi feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta terça-feira (24), após a aprovação do projeto pela Câmara dos Deputados, que prevê economia de cerca de R$ 50 bilhões em 2025. As informações são da Gazeta do Povo.

A entidade questiona o modelo adotado pelo ajuste, que concentra entre 70% do resultado em aumento de arrecadação tributária, estimado entre R$ 32,3 bilhões e R$ 37,8 bilhões. Os cortes efetivos de despesas públicas representarão apenas entre R$ 12,8 bilhões e R$ 18,3 bilhões do total.

“O equilíbrio das contas públicas é necessário, mas não pode comprometer os avanços da reforma tributária. Usar mecanismos de crédito tributário com finalidade arrecadatória contraria a lógica dessa reforma, que busca, justamente, simplificar o sistema, reduzir distorções e dar mais segurança jurídica às empresas”, afirmou Ricardo Alban, presidente da CNI.

Restrições a créditos tributários preocupam setor produtivo

Entre as principais críticas está a limitação ao uso de créditos tributários para compensar débitos de diferentes impostos federais. A medida dificulta a recuperação de valores já pagos pelas empresas, reduzindo o caixa disponível para operações e novos investimentos.

Em 2025, as empresas utilizaram R$ 198,3 bilhões em créditos de outros tributos para compensar débitos federais, o que representa 76% de todas as compensações realizadas. A CNI destaca que a restrição afeta especialmente os exportadores, que acumulam créditos tributários e dependem desses recursos para manter competitividade.

A entidade também critica o corte de incentivos fiscais e o aumento da presunção de lucro para empresas no regime de Lucro Presumido. Segundo a indústria, as mudanças elevam a carga tributária e podem desestimular investimentos, reduzir a produtividade e dificultar a geração de empregos.

Entidade defende foco em corte de gastos públicos

O projeto incorporou uma emenda da senadora Tereza Cristina (PP-MS) que permite utilizar créditos acumulados de PIS/Cofins para compensar a nova Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). A CNI considera a mudança positiva, mas insuficiente para resolver o problema de empresas com poucos débitos desse tributo, como exportadores e setores de alimentos, fertilizantes e medicamentos.

A confederação também questiona o adiamento de pagamentos da União a estados e municípios. Para a entidade, medidas desse tipo apenas transferem despesas para os próximos anos, sem resolver o problema do crescimento dos gastos públicos.

“Um ajuste fiscal consistente deveria priorizar a qualidade do gasto, a revisão das despesas públicas e o respeito aos compromissos assumidos pelo Estado, sem penalizar quem produz, investe, cria empregos e contribui para o crescimento econômico do país”, concluiu Alban.