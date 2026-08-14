Cinco estados recebem aval para empréstimos de R$ 12,9 bilhões

Cinco estados brasileiros conseguiram autorização para tomar empréstimos que somam R$ 12,9 bilhões com garantia da União. São Paulo, Piauí, Maranhão, Pernambuco e Rondônia devem assinar os contratos com bancos federais até 7 de setembro por causa do período eleitoral. As informações são da Agência Brasil.

A liberação foi anunciada nesta sexta-feira (14) pelo Ministério da Fazenda. Os recursos serão usados em obras de infraestrutura, mobilidade urbana, saneamento e rodovias.

São Paulo vai pegar R$ 5,4 bilhões no Banco do Brasil para projetos de metrô e trens, incluindo a extensão da Linha 5-Lilás e a expansão da Linha 6-Laranja. O dinheiro também vai para melhorias nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, modernização das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, além de obras na rodovia Tamoios.

O Piauí obteve R$ 4,9 bilhões do Banco do Brasil para rodovias, urbanização, recursos hídricos e transformação digital. O Maranhão recebeu aval para R$ 1,3 bilhão, também no Banco do Brasil, destinado a obras rodoviárias.

Pernambuco conseguiu R$ 985 milhões na Caixa Econômica Federal para infraestrutura hídrica e saneamento básico. Rondônia vai tomar R$ 323 milhões no Bradesco para rodovias, iluminação pública e revitalização de praças.

A autorização para São Paulo saiu horas depois de o governo estadual acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para cobrar o aval federal. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que houve precipitação porque as avaliações já estavam em andamento.

Durigan afirmou que o ministério não funciona sob pressão e que nenhuma ação no Supremo interfere nos processos internos. Desde 2023, a União já deu garantias para operações de crédito de R$ 270 bilhões. Outras solicitações de estados e municípios seguem em análise técnica.