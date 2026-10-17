Cientistas criam dispositivo que transforma luz solar em combustível

Pesquisadores da Universidade Metropolitana de Osaka desenvolveram um sistema de fotossíntese artificial capaz de produzir combustível solar de forma autônoma, sem baterias. O dispositivo ajusta automaticamente seu desempenho conforme a intensidade da luz solar muda ao longo do dia, utilizando apenas água, dióxido de carbono e energia solar. As informações são da Gazeta do Povo.

O estudo foi publicado na revista científica EES Solar em junho de 2026. A tecnologia reproduz em laboratório um processo semelhante ao realizado pelas plantas, convertendo luz solar em energia química armazenável na forma de combustível.

Sistema dispensa controles eletrônicos externos

O equipamento utiliza um eletrolisador com eletrólito sólido especialmente desenvolvido para modificar suas propriedades elétricas de forma automática. Quando a intensidade da luz solar aumenta, o dispositivo aquece naturalmente, reduzindo a resistência elétrica do material e permitindo que a corrente circule com maior facilidade.

Essa autorregulação elimina a necessidade de sensores, baterias e conversores, tornando o sistema mais simples e barato que os modelos convencionais. O próprio equipamento realiza o equilíbrio entre geração e consumo de energia, mantendo a produção estável durante o dia.

Ácido fórmico armazena energia para uso posterior

O principal produto obtido é o ácido fórmico, composto químico que funciona como vetor energético. Ele permite armazenar a energia captada do Sol para uso quando necessário, contornando uma das principais limitações das fontes renováveis intermitentes.

Durante testes realizados ao ar livre, o dispositivo manteve a produção mesmo com oscilações naturais de luminosidade. A equipe já havia apresentado uma versão experimental da tecnologia durante a Expo Osaka-Kansai 2025, quando o combustível produzido alimentou um pequeno diorama.

A tecnologia ainda está em fase de pesquisa. Será necessário ampliar a escala dos sistemas, aumentar a eficiência e comprovar a viabilidade econômica antes da adoção comercial.