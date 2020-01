O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) relatou que teve progresso no desenvolvimento de uma moeda digital, ao “basicamente completar” pesquisas e conduzir testes com bancos comerciais do país.

A moeda digital foi pensada como uma substituta para o dinheiro em espécie com “anonimato controlável”, disse o PBoC em um artigo publicado em sua conta no WeChat nesta sexta-feira.

O BC chinês acrescentou que vai acompanhar de perto as últimas informações sobre moedas digitais, sem fornecer mais detalhes.

A China poderá se tornar o primeiro grande país a introduzir uma chamada criptomoeda. Em agosto, um alto funcionário do PBoC disse que o banco estava próximo de lançar uma moeda digital. Fonte: Dow Jones Newswires.