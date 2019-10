O Ministério de Comércio da China confirmou nesta quinta-feira que o país irá ampliar as compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos num momento em que Pequim e Washington trabalham no texto de um acordo comercial preliminar, mas não forneceu detalhes sobre as compras adicionais.

“Pela Fase 1 do acordo com os EUA, a China vai aumentar as compras de produtos agrícolas dos EUA com base na demanda doméstica e princípios de mercado, ao mesmo tempo em que os EUA ofereçam condições favoráveis”, afirmou o porta-voz do ministério, Gao Feng, durante coletiva de imprensa de rotina.

Gao não citou o volume de importação de US$ 50 bilhões mencionado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, número que está bem acima de qualquer montante que a China historicamente tenha gastado em qualquer ano. O porta-voz também não disse quando os dois países poderão assinar um acordo comercial.

Gao reiterou ainda a exigência da China de que os EUA removam todas as tarifas impostas a produtos chineses. Fonte: Dow Jones Newswires.