O Ministério do Comércio da China pediu nesta quarta-feira, 9, que os Estados Unidos retirem as limitações impostas na véspera às suas empresas de tecnologia e advertiu que, caso não seja atendida, vai utilizar “qualquer medida necessária” para defender os interesses do país de forma “resoluta”.

A decisão dos Estados Unidos de impedir que um grupo de companhias chinesas adquira tecnologia americana, sob a alegação de que tais empresas oferecem meios para que Pequim reprima minorias muçulmanas, representa uma “interferência em assuntos internos”, segundo o comunicado do Ministério do Comércio chinês.

Na quinta-feira, 10, representantes dos dois países vão se encontrar em Washington para retomar as negociações sobre o conflito comercial que se arrasta desde o ano passado.