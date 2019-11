Os investimentos diretos da China no exterior somaram 66,95 bilhões de yuans (US$ 9,47 bilhões) em outubro, valor 28% maior do que o de igual mês do ano passado, segundo dados publicados hoje pelo Ministério de Comércio chinês.

No acumulado de 2019 até outubro, esses investimentos tiveram expansão anual de 5,9%, informou o ministério. Fonte: Dow Jones Newswires.