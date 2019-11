O órgão regulador do setor bancário e de seguros da China disse nesta terça-feira que os riscos financeiros de bancos domésticos de pequeno e médio portes estão sob controle, num momento de crescentes preocupações sobre a saúde do setor financeiro do país.

“Os reguladores estão claramente cientes dos riscos escondidos em todo o setor e em instituições individuais…e adotaram algumas medidas que estão entrando em vigor”, comentou Xiao Yuanqi, porta-voz da Comissão Regulatória Bancária e de Seguros (Cbirc, pela sigla em inglês).

O governo chinês tem se mobilizado para ajudar vários bancos pequenos este ano, uma vez que o endurecimento das normais e a desaceleração da economia trouxeram à tona os riscos dessas instituições, após anos de forte expansão.

No último mês, clientes correram para as agências de dois bancos regionais após circularem rumores na internet de que as instituições estavam em dificuldades financeiras. Autoridades da Cbirc afirmaram hoje que os dois bancos – o Yichuan Rural Commercial Bank, da região central da China, e o Yingkou Coastal Bank, que atua no nordeste – retomaram as operações normais e voltaram a atender as exigências regulatórias.

Ainda segundo a Cbirc, o setor bancário como um todo conta com colchões de liquidez suficientes na eventualidade de possíveis choques.

A Cbirc disse ainda que fechou mais plataformas de crédito online este ano, em meio a temores sobre problemas de liquidez após uma série de falências no setor. No fim de outubro, havia 427 plataformas do tipo na China, representando apenas um décimo do total atingido quando o setor atingiu seu auge. Fonte: Dow Jones Newswires.