A China divulgou as listas de produtos americanos que serão isentos de tarifas, como parte de seus esforços para implementar o acordo comercial “fase 1” assinado com os Estados Unidos. O Conselho de Estado da China disse hoje que os produtos a serem isentos, que incluem equipamentos médicos urgentemente necessários para combater a epidemia de coronavírus, entrarão em vigor em 28 de fevereiro e terão validade por um ano.

Os importadores de mercadorias da primeira lista, que abrange 55 tipos de produtos dos EUA, como madeira, microscópio, equipamento de ultrassom, peças de raios-X, revistas e jornais, podem solicitar reembolso de tarifas em seis meses. Os compradores domésticos de mercadorias da segunda lista, que incluem respiradores, sensores de temperatura e sequenciadores de genes, não têm direito ao reembolso, mas terão tarifas mais baixas.

As tarifas mais baixas podem incentivar mais compras dos EUA, já que Pequim lida com a epidemia, e sugerem a disposição de Pequim de cumprir o acordo comercial assinado com Washington no mês passado.