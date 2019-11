O Banco Popular da China (PBoC, na sigla em inglês) cortou em cinco pontos-base sua taxa de juros para operações de recompra reversa de sete dias, de 2,55% para 2,5%, nesta segunda-feira, 18. A medida marca a primeira redução desta taxa desde outubro de 2015.

Em comunicado publicado no site do PBoC, a instituição também anunciou a injeção de US$ 25,68 bilhões (180 bilhões de yuans) no sistema monetário.

No dia 5 de novembro, o banco central chinês surpreendeu ao reduzir, pela primeira vez em quatro anos, sua taxa de empréstimos de médio prazo (MLF) de um ano, de 3,30% para 3,25%. As decisões fazem parte de uma política do governo chinês para estimular a economia em desaceleração. Fonte: Dow Jones Newswires.