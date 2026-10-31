Chilli Beans pede recuperação extrajudicial por dívida de R$ 340 milhões

A varejista de óculos e relógios Chilli Beans protocolou pedido de recuperação extrajudicial para renegociar R$ 340 milhões em débitos bancários. O plano de reestruturação inclui a captação de até R$ 50 milhões em novos recursos, que serão fornecidos pelos próprios credores para viabilizar a reorganização financeira da companhia. As informações são da Gazeta do Povo.

A proposta foi elaborada com participação do Itaú, da Akron Capital e da Vega, instituições que coordenam a injeção dos novos valores e atuam como financiadores do processo. A renegociação abrange exclusivamente compromissos com bancos, sem afetar obrigações com fornecedores, funcionários ou demais parceiros comerciais.

O fundador e presidente-executivo Caito Maia atribuiu a situação ao cenário desafiador do varejo brasileiro. “Passamos por um momento difícil, mas saímos ainda mais fortes e conscientes do que representamos para milhares de consumidores e centenas de parceiros”, declarou. A empresa não detalhou as causas específicas das dificuldades financeiras.

A Chilli Beans opera cerca de 900 franquias no Brasil e mantém presença em outros 14 países. Em outubro, a rede abriu nove lojas no mercado nacional e quatro unidades na América do Sul.

A recuperação extrajudicial permite que a empresa negocie diretamente com credores antes de acionar a Justiça. Embora mais ágil que o processo judicial, o modelo exige homologação do acordo pelo Judiciário após a conclusão das tratativas. Felipe Casotti, sócio da Akron Capital, afirmou que a renegociação permitirá adequar a estrutura de capital à realidade atual do negócio. “Isso criará condições para que a empresa concentre seus esforços na operação, fortaleça a relação com franqueados e fornecedores e retome uma trajetória de crescimento sustentável”, disse.