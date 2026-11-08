Chilli Beans pede recuperação extrajudicial com dívida de R$ 340 milhões

A Chilli Beans, uma das maiores redes de óculos e acessórios da América Latina, entrou em processo de recuperação extrajudicial no fim de outubro para renegociar dívidas de R$ 340 milhões com bancos e instituições financeiras. O valor não inclui compromissos com fornecedores, funcionários e parceiros comerciais. As informações são da Gazeta do Povo.

A empresa de capital fechado não divulga demonstrações financeiras completas, mas documentos obtidos pela imprensa indicavam que o endividamento bruto saltou de R$ 216 milhões em 2023 para R$ 290 milhões em 2024, alta de 34% em um ano. Em junho, o fundador Caito Maia admitiu que a companhia estava alavancada e atribuiu o problema ao aumento dos juros, que passaram de 2% a 3% durante a pandemia para 20%.

Calotes e vencimento antecipado de dívidas

A holding Mustang 25 Participações, controladora da Chilli Beans, emitiu em fevereiro de 2025 notas comerciais que lastrearam uma operação de R$ 100 milhões em debêntures da VERT Companhia Securitizadora. A empresa deixou de pagar parcelas de julho e agosto de 2026, que somavam R$ 16,5 milhões. Em 30 de setembro, a VERT declarou vencimento antecipado e exigiu quitação de aproximadamente R$ 89 milhões.

Em abril do ano passado, a varejista também contratou limite de crédito de R$ 30 milhões junto ao BNDES para capital de giro e repasses a 235 franqueados e pequenas empresas da cadeia produtiva. O pedido de recuperação foi estruturado com Itaú, Akron Capital e Vega, que coordenam a injeção de novos recursos.

Reestruturação traz executivo especializado em crises

Em outubro, André Dela Togna assumiu a vice-presidência da Chilli Beans ao lado de Caito Maia. Dela Togna trabalhou na Galeazzi & Associados, consultoria de reestruturação empresarial, e foi CEO da Paquetá The Shoes Company durante recuperação judicial. A assessoria informou que ele chegou para apoiar operacionalmente o CEO, que pretende se dedicar mais a clientes e franqueados.

A empresa afirmou que espera crescer 10% em 2026 e prepara lançamentos e parcerias com grandes marcas. Alexandre Temerloglou, consultor da Siegen Consultoria, avalia que ter uma marca forte auxilia muito em uma recuperação, mas o desafio será manter a operação ativa e o volume de vendas. A companhia tem atualmente mais de 1.100 lojas em 14 países, cerca de 900 delas no Brasil, estruturadas no modelo de franquia.