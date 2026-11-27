A nomeação de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda gerou divisão entre as centrais sindicais brasileiras. CUT e CTB, entidades mais alinhadas à esquerda, não assinaram nota de apoio ao executivo escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para seu quarto mandato. Outras cinco organizações — Força Sindical, UGT, CSB, NCST e Pública — manifestaram apoio à indicação e se colocaram à disposição para diálogo. As informações são da Gazeta do Povo.

A ausência das duas centrais reflete resistência de setores progressistas à escolha de um nome ligado ao sistema bancário para comandar a economia. Trabuco, confirmado no cargo nesta quinta-feira (26) após reunião no Palácio da Alvorada, recebeu reação positiva do mercado financeiro, com alta na Bolsa e recuo do dólar pelo segundo dia consecutivo.

Reivindicações das centrais que apoiam Trabuco

No documento conjunto, as cinco entidades destacam expectativa de gestão voltada ao desenvolvimento nacional e à criação de empregos. “O sucesso de uma gestão comprometida com o desenvolvimento nacional e a geração de empregos de qualidade será positivo para os trabalhadores e para o Brasil”, afirmam as centrais na nota.

Entre as prioridades apresentadas está a redução das taxas de juros, considerada essencial para ampliar investimentos no setor produtivo e em infraestrutura. As organizações também cobram combate à informalidade e às fraudes trabalhistas, práticas que, segundo o texto, deixam trabalhadores desprotegidos e comprometem o financiamento da Previdência Social.

Desafios do novo ministro da economia

O futuro titular da Fazenda terá pela frente o controle dos gastos públicos e a recuperação da confiança dos investidores. Trabuco precisará conciliar pressões do mercado por equilíbrio fiscal com demandas de Lula e de integrantes do governo pela manutenção de programas sociais e investimentos públicos.

A negociação de medidas econômicas com o Congresso, onde há resistências até entre aliados do presidente, representa outro obstáculo. A relação com o Banco Central, o controle da inflação, os juros e a estabilidade cambial também figuram entre os principais pontos de atenção da nova gestão. As centrais signatárias defendem ainda justiça tributária, com redução de impostos sobre trabalhadores, e correção de distorções no uso de emendas parlamentares.