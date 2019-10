O governo federal incluiu a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) no Programa Nacional de Desestatização (PND). A decisão acata recomendação do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI) e consta de decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União (DOU). O ato também designa o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como responsável pela execução e acompanhamento dos atos necessários à desestatização da empresa.