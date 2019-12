A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado adiou para a próxima quarta-feira, 11, a leitura do relatório da PEC Emergencial, uma das propostas do pacote econômico que tramita na Casa.

O parecer seria lido nesta quarta-feira, 4, mas o relator da PEC, Oriovisto Guimarães (Pode-PR), pediu para ler o relatório na próxima sessão do colegiado. O texto já foi apresentado.

A proposta é a que enfrenta mais resistência entre as três PECs do pacote.

A votação da PEC emergencial deve ficar para o próximo ano.

Já o parecer da PEC dos Fundos públicos foi lido nesta quarta-feira, 4, na comissão. Esta é a única proposta do pacote com chances reais de votação na CCJ ainda neste mês.