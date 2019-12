A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado adiou para semana que vem a votação da proposta que prevê a destinação de recursos de emendas parlamentares diretamente para Estados e municípios sem vinculação com programas do governo federal e fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU), como é hoje.

A votação ocorreria nesta quarta-feira, mas senadores pediram mais tempo para análise do texto.

A CCJ marcou sessões para os próximos dias 10 e 11.

Depois da comissão, a proposta precisa passar pelo plenário do Senado.