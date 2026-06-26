Cazé TV muda publicidade de bets após investigação do governo

A Cazé TV anunciou mudanças na forma como divulga plataformas de apostas esportivas, as chamadas bets, após a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) abrir uma investigação. O órgão, ligado ao Ministério da Justiça, apura se há publicidade abusiva nos anúncios exibidos durante a transmissão dos jogos da Copa do Mundo no canal do YouTube. As informações são da Gazeta do Povo.

Em nota, o canal afirmou que vai adotar um tom mais conservador na publicidade dessas empresas. A investigação foi motivada pela grande quantidade de anúncios de bets durante as transmissões, o que gerou críticas nas redes sociais.

Senacon investiga possível publicidade abusiva

A Senacon quer verificar se a forma como a Cazé TV divulga as plataformas de apostas pode ser considerada publicidade enganosa ou abusiva. O órgão tem poder para aplicar sanções caso identifique irregularidades na veiculação dos anúncios.

Críticas nas redes motivaram mudanças

A decisão da Cazé TV de alterar a abordagem publicitária acontece após reclamações de usuários sobre o volume de propagandas de bets durante os jogos. O canal não detalhou quais serão as mudanças específicas na forma de divulgação das plataformas de apostas.