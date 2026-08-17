Casas Bahia registra queda de 30% nas ações após recuperação judicial

As ações das Casas Bahia despencaram até 30% na abertura do mercado nesta segunda-feira (17), após a varejista protocolar pedido de recuperação judicial no domingo (16). No mesmo dia, dois integrantes do conselho de administração e o diretor jurídico e tributário, Fábio Eduardo de Pieri Spina, renunciaram aos cargos. As informações são da Gazeta do Povo.

Com a forte queda, os papéis chegaram a ser negociados a R$ 0,43, aprofundando uma trajetória negativa que já vinha pressionando a companhia. Desde janeiro, as ações acumulam queda próxima de 85% e já não fazem parte da carteira do Ibovespa.

O pedido de recuperação judicial ocorreu após a divulgação de resultados que mostraram uma forte deterioração financeira da empresa. No segundo trimestre de 2026, o prejuízo informado chegou a R$ 10,1 bilhões, contra R$ 555 milhões registrados no mesmo período do ano anterior.

Empresa já havia buscado recuperação extrajudicial em 2024

A situação financeira já havia levado a Casas Bahia a buscar uma recuperação extrajudicial em abril de 2024, envolvendo dívidas de R$ 4,1 bilhões. Na ocasião, o plano apresentado pela companhia foi homologado dois meses depois pelo Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo.

O novo pedido também confirma o fechamento de 298 lojas, medida que já havia sido divulgada anteriormente. A decisão foi aprovada em reunião extraordinária do conselho realizada no domingo, mesmo dia em que a companhia apresentou seus resultados financeiros.

Mudanças na administração ocorrem simultaneamente ao pedido

Fábio Spina, que ocupava a direção jurídica e tributária desde 2024, deixou a posição após uma carreira que inclui passagens por empresas como Gerdau, Vale, CSN e Anheuser-Busch InBev. No lugar de Spina, Sírley Fabiann Cordeiro de Lima, ex-Heineken, assumirá como diretora vice-presidente jurídica e tributária, acumulando também as áreas de compliance e controle interno.

Também deixaram o conselho de administração Jackson Medeiros de Farias Schneider e Rogério Paulo Calderón Peres. As renúncias foram apresentadas na mesma reunião que aprovou o pedido de recuperação judicial. Calderón Peres ocupava ainda posições nos comitês de Auditoria Estatutário e de Finanças. Para as funções, foram indicados Cláudia Quintella Woods e André Luiz Helmeister, respectivamente.

Apesar de deixar o conselho de administração, Farias Schneider permanecerá como coordenador do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance e do Comitê Independente de Investigação.