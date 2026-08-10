Cartilha gratuita ensina como evitar prejuízo com apostas online

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro (Procon-RJ) lançou nesta segunda-feira (10) uma cartilha com orientações sobre os riscos das apostas esportivas e jogos de azar online. O material ensina como identificar sinais de perda de controle e traz canais de apoio para quem enfrenta problemas com o superendividamento.

As informações são da Agência Brasil.

O guia explica como funcionam as plataformas de apostas e esclarece a diferença entre entretenimento, investimento e jogo de azar. O material alerta ainda para mecanismos que estimulam o jogador a continuar apostando.

A cartilha desmistifica falsas promessas de lucro fácil e reforça que apostas não representam uma forma segura de obter renda. A publicação deixa claro que a participação de menores de 18 anos em apostas online é proibida por lei.

Como as plataformas mantêm o jogador apostando

A estratégia mais usada pelas empresas de apostas é distribuir prêmios em momentos totalmente aleatórios. Esse jato de dopamina faz o cérebro querer continuar jogando para ver quando virá o próximo acerto.

Outra armadilha é a do dinheiro já gasto. Após perder muito, a pessoa sente que parar é aceitar a derrota. Ela continua jogando só porque já investiu demais ali.

Reconhecer o erro e parar imediatamente é a única forma de evitar um prejuízo maior. Com o tempo, valores pequenos perdem a graça. O consumidor passa a apostar quantias cada vez maiores para sentir a mesma adrenalina de antes, atingindo o orçamento familiar.

Base científica

A cartilha foi elaborada com base em evidências científicas e técnicas produzidas por pesquisadores de universidades, organismos internacionais e instituições públicas. O conteúdo reúne conhecimentos multidisciplinares atuais e traz informações baseadas na legislação brasileira.