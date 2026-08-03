Carro voador da Embraer realiza primeiro voo horizontal a 55 km/h

A Eve Air Mobility, empresa ligada à Embraer, realizou o primeiro voo horizontal de sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL). O protótipo atingiu velocidade máxima de 55 km/h durante teste que marcou a transição da sustentação vertical para o voo impulsionado pela hélice traseira. As informações são da Gazeta do Povo.

O voo durou pouco mais de 3 minutos e percorreu cerca de 1,5 km. A aeronave alcançou altitude de 27 metros, com a hélice propulsora operando a até 1.200 rotações por minuto (RPM). A decolagem e o pouso foram realizados na vertical, conforme o modelo projetado.

O CEO da Eve Air Mobility, Johann Bordais, afirmou que o teste valida um aspecto fundamental do design da aeronave. A fase de transição é considerada uma das etapas mais complexas no desenvolvimento de eVTOLs, que são veículos elétricos de decolagem e pouso vertical.

Empresa planeja testes em velocidades maiores

Os dados coletados no ensaio vão subsidiar a ampliação do envelope de voo para testes mais avançados. A equipe de engenharia da Eve planeja realizar testes de enlace de rádio para dar suporte a operações em velocidades de até 92 km/h.

A fabricante também vai continuar com análises estruturais e de carga para garantir a segurança da aeronave nas próximas etapas do programa de desenvolvimento.