O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou que a cotação da arroba do boi gordo diminuiu de valor no fim de dezembro. Com a queda média de 15%, a expectativa é que o preço da carne sofra redução para o consumidor final.

De acordo com o ministério, a queda “indica uma acomodação dos preços no atacado, com reflexos positivos a curto prazo no varejo”. Apesar da queda, a perspectiva do ministério é de que a carne não volte a ter o preço do início de 2019.