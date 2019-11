O secretário de Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec), Carlos da Costa, afirmou não acreditar que a reforma tributária ocorra no curtíssimo prazo, dada a complexidade do tema. Ele afirmou, no entanto, que o governo vai enviar “em breve” os termos da sua proposta ao Congresso, “mais alinhada” aos textos que já estão na Câmara e no Senado.

“Tínhamos alguns caminhos que estávamos investigando, eles foram abandonados, vocês sabem muito bem. Agora estamos com uma proposta que virá em breve, mais em linha com as atuais. Estamos otimistas com reforma, não achamos que virá no curtíssimo prazo, pela complexidade, mas sabemos que é algo fundamental”, afirmou durante almoço realizado pelo Lide.

Segundo ele, todas as propostas que atualmente tramitam no Legislativo vão na mesma direção de simplificação desejada pelo governo. “Isso nos deixa otimistas”, disse, completando que também é importante para a equipe econômica ter no projeto uma forma de desoneração de produção e emprego”, disse.