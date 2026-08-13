Campo de petróleo de Tupi bate recorde com 4 bilhões de barris

O campo de petróleo de Tupi, no pré-sal da Bacia de Santos, atingiu a marca de 4 bilhões de barris de óleo equivalente (boe). É a primeira vez que um ativo da Petrobras alcança esse volume acumulado de produção desde que entrou em operação comercial em 2010.

As informações são da Agência Brasil.

Boe é uma unidade que mede o volume acumulado de petróleo e gás convertido para o equivalente em barris de petróleo. O ativo é formado pelos campos de Tupi e Cernambi.

Em 2026, a produção média do campo superou 1 milhão de barris de óleo por dia em mais de uma ocasião. Tupi representa 36% de toda a produção da estatal brasileira.

O campo fica a 250 quilômetros da costa do Rio de Janeiro. A lâmina d’água, distância entre a superfície do mar e o leito marinho, é de 2 mil metros. A profundidade total chega a 7 mil metros.

A jazida tem área de 1,6 mil km², praticamente o tamanho da cidade de São Paulo. Nove plataformas estão instaladas em Tupi: P-66, P-67, P-69, Cidade de Itaguaí, Cidade de Angra dos Reis, Cidade de Maricá, Cidade de Paraty, Cidade de Mangaratiba e Cidade de Saquarema.

Tupi é operado pela Petrobras em consórcio com Shell, Petrogal e Pré-Sal Petróleo (PPSA), estatal que arrecada barris em nome da União nos contratos do pré-sal.

O pré-sal, no litoral do Sudeste, é a principal região produtora de petróleo do país. De cada 100 barris prospectados pela Petrobras, 82 vêm do pré-sal. Das 57 plataformas de produção operadas pela estatal, 28 estão exclusivamente no pré-sal.