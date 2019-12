Presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco afirmou nesta quarta-feira, 4, que o campo de Búzios foi um bom negócio para a empresa, por ter grandes reservas, custo baixo e não exigir grandes investimentos para produção. Além disso, lembrou o fato de que se trata do maior campo de petróleo em áreas marítimas do mundo, durante entrevista à Bloomberg.

Castello Branco está em Nova York para apresentar seus planos a investidores.

O plano estratégico da companhia para o período de 2020 a 2024, revelado na semana passada, já previa menos investimentos e a venda de ativos nesse intervalo.

“Temos vendido ativos que têm produzido baixos retornos”, disse o executivo à agência americana, citando também que há interesse em vender ativos “em que não somos os donos naturais”.

Segundo ele, os fundos obtidos com as vendas serão usados para investimentos, como a aquisição feita do campo de Búzios.

Castello Branco disse que algumas questões específicas do Brasil presentes no leilão recente, como regras de conteúdo local, direitos de transferência e outras, são difíceis para explicar aos integrantes de conselhos de empresas de fora do País.