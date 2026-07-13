Caminhoneiros fazem mobilização para pressionar votação da MP do Frete

Caminhoneiros autônomos iniciaram na madrugada desta segunda-feira (13) uma mobilização para pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a colocar em votação a medida provisória que estabelece regras para o transporte de cargas no país, a chamada MP do Frete. As informações são da Gazeta do Povo.

A mobilização não bloqueia rodovias nem acesso a portos. Há apenas movimentação pontual no porto de Santos, no litoral de São Paulo, o maior terminal do país, mas com entrada e saída de caminhões ocorrendo normalmente. A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos confirmou que a ação, inicialmente tratada como greve, não impede o funcionamento das operações.

A MP do Frete perde validade nesta quinta-feira (16) sem ser analisada pelo Congresso. O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, Wallace Landim, o Chorão, afirmou que a categoria deliberou pela paralisação após semanas de espera pela votação no Senado.

MP estabelece custo mínimo de frete e salário-base para motoristas

A medida provisória trata de mudanças para o setor de transporte rodoviário de cargas. Entre os principais pontos estão regras sobre o custo mínimo do frete, ampliação da autonomia da ANTT para fiscalizações, isenção de multas aplicadas em 2022, fim das multas de entre-eixos e salário-base de R$ 5 mil para motoristas celetistas.

O presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens da Baixada Santista e Vale do Ribeira, Luciano Santos, reforçou a pressão sobre o Senado em vídeo divulgado durante a madrugada. Ele afirmou que o porto de Santos está parado conforme pedido pela categoria.

Lideranças dizem que paralisação é geral e aguardam resposta do Senado

Carlos Alberto Litti Dahmer, diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística, afirmou que a paralisação não está restrita aos caminhoneiros que atuam nos portos. O objetivo é continuar parado até que Alcolumbre coloque a MP em votação.

Representantes da categoria dizem que Alcolumbre sinalizou a possibilidade de pautar a proposta nos próximos dias.