O projeto de ajuste fiscal do governo federal será votado nesta segunda-feira (23) pela Câmara dos Deputados em sessão extraordinária marcada para as 18h. A proposta, que já passou pelo Senado na semana passada, pode ter a votação estendida pela madrugada. O deputado Mauro Benevides (União Brasil-CE), relator na Câmara, optou por manter o texto sem alterações para agilizar a aprovação. As informações são da Gazeta do Povo.

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator no Senado, calcula que as medidas devem gerar impacto de R$ 50 bilhões nas contas públicas em 2027. O governo já sinaliza que novas ações fiscais podem ser anunciadas ainda em 2026. Antes da análise do mérito, os parlamentares precisam aprovar um requerimento de urgência para a tramitação.

A oposição pretende apresentar emendas e destaques para modificar trechos da proposta. Críticos argumentam que o pacote prioriza o aumento de arrecadação sem atacar diretamente o crescimento da dívida pública. O governo defende que as medidas buscam estabilizar a dívida sem prejudicar políticas sociais.

Principais medidas do pacote fiscal

Entre as ações previstas está a limitação de 2% para o crescimento dos gastos públicos nos anos em que houver necessidade de contingenciamento orçamentário. O projeto também estabelece corte linear de 10% em benefícios fiscais concedidos a diversos setores econômicos.

Outra mudança permite ao Executivo restringir o uso de créditos tributários que empresas utilizam para compensar impostos devidos à Receita Federal. Atualmente, companhias podem usar esses créditos para abater outros tributos federais, mesmo de origem diferente. Com a nova regra, o governo poderá fixar limites para essas compensações, com percentuais variados conforme o valor, especialmente em períodos de contenção.

Impacto sobre empresas e reação do setor produtivo

Entre janeiro e setembro de 2026, empresas utilizaram R$ 200 bilhões em créditos tributários para quitar impostos federais, conforme dados da Receita Federal. Na prática, a restrição pode obrigar companhias a desembolsar mais recursos para pagar tributos que hoje conseguem compensar com créditos, elevando a entrada de dinheiro nos cofres públicos.

Entidades representativas da indústria reagiram à medida, apontando impacto sobre o setor produtivo. Em manifestações divulgadas em 12 de novembro, entidades da sociedade produtiva afirmaram que grandes empresários deverão arcar com a maior parte dos custos do ajuste fiscal.