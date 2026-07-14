Câmara vota liberação de R$ 1 bilhão para desastres e meio ambiente

A Câmara dos Deputados analisa nesta terça-feira (14) seis medidas provisórias do governo federal que liberam R$ 1,097 bilhão em créditos extraordinários. Os recursos serão destinados a ações de defesa civil, combate a incêndios florestais, auxílio a vítimas de desastres climáticos, segurança alimentar e subsídio ao gás de cozinha. As informações são da Gazeta do Povo.

As propostas foram enviadas ao Congresso entre março e junho e precisam ser aprovadas para manter a validade. Créditos extraordinários são autorizações orçamentárias previstas na Constituição para despesas urgentes e imprevisíveis, como calamidades públicas e desastres naturais.

O maior valor é de R$ 337,5 milhões para o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O dinheiro vai reforçar as ações de prevenção e combate a incêndios florestais no Ibama e no ICMBio, além de ampliar a fiscalização ambiental.

Outra medida libera R$ 330 milhões para o Ministério de Minas e Energia custear uma subvenção econômica à importação de gás de cozinha. O objetivo é viabilizar o programa emergencial criado pelo governo para o abastecimento do produto.

Há ainda um crédito de R$ 285 milhões para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Os recursos serão usados em ações de proteção e defesa civil para atendimento e recuperação de municípios atingidos por desastres climáticos em diferentes regiões do país.

Uma quarta medida libera R$ 75,3 milhões para o mesmo ministério. O valor será destinado ao pagamento de auxílio financeiro a famílias afetadas por eventos climáticos na Zona da Mata de Minas Gerais.

Os deputados também analisam a abertura de R$ 49,2 milhões para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Os recursos serão aplicados na compra e distribuição de alimentos da agricultura familiar e em ações de recuperação da produção rural para famílias atingidas pelas fortes chuvas em Pernambuco e na Paraíba.

A última medida provisória libera R$ 20,4 milhões para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e para Operações Oficiais de Crédito. O dinheiro será usado para apoio financeiro e reconstrução em áreas afetadas por eventos climáticos no Paraná, principalmente nos municípios de Guarapuava, Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu.