A Câmara dos Deputados pode aprovar nesta segunda-feira (23) o projeto de lei complementar que estabelece medidas de ajuste fiscal nas contas públicas. A proposta foi aprovada pelo Senado na quarta-feira (18) e estima economia entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027, considerando aumento de arrecadação e controle de gastos. As informações são da Agência Brasil.

O texto será analisado diretamente no plenário, em sessão extraordinária, sem passar por comissões. O governo espera que a matéria seja aprovada sem mudanças. O relator na Casa, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), apresentou parecer mantendo o texto do Senado. Até o início da tarde, porém, a proposta já havia recebido 31 emendas, a maioria da oposição.

O projeto prevê mudanças no arcabouço fiscal para permitir bloqueios adicionais de despesas e alcançar a meta fiscal. A partir de 2027, o limite de crescimento dos gastos acima da inflação cai de 2,5% para 2% nos anos em que houver contenção. A proposta também reduz benefícios tributários e estabelece prazo de 120 dias para o Congresso regulamentar pagamentos acima do teto do funcionalismo, hoje em R$ 46,3 mil.

O texto aprovado no Senado prevê repasses de R$ 2 bilhões anuais da União aos estados, com base na Lei Kandir, entre 2028 e 2030. A proposta original do governo reduzia esse valor de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão por ano e adiava o restante do pagamento entre 2031 e 2037. A mudança atendeu governadores preocupados com a redução de recursos federais.

A Lei Kandir, em vigor desde 1996, isentou exportadores de produtos agropecuários e industrializados do ICMS para estimular a competitividade. Como a medida prejudicou a arrecadação estadual, a União ficou de garantir compensações. Desde 2020, a Lei Complementar 176 assegura repasses de R$ 4 bilhões anuais aos estados até 2037. A reforma tributária de 2023 elimina o ICMS e mantém a isenção para exportações.