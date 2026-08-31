Câmara vota fim da taxa das blusinhas nesta segunda-feira

A Câmara dos Deputados vota nesta segunda-feira (31) a medida provisória que acaba com a taxa das blusinhas, o imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50. A votação acontece às 16h em comissão mista e às 18h no plenário da Câmara, após acordo político entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Câmara Hugo Motta e o presidente do Senado Davi Alcolumbre. As informações são da Gazeta do Povo.

A medida foi editada por Lula em maio e virou prioridade do governo para reduzir o desgaste causado pela cobrança. A isenção perde a validade em 8 de setembro. O acordo foi costurado após reunião entre Lula, Motta e Alcolumbre na semana passada, que marcou reaproximação entre o presidente e o comando do Congresso.

O deputado Reginaldo Lopes foi indicado para presidir a comissão mista, enquanto a senadora Leila Barros ficou com a relatoria e apresentará seu relatório na sessão desta tarde. O objetivo do governo é aprovar a medida nas duas Casas durante esta semana de esforço concentrado. Alcolumbre assumiu publicamente o compromisso de garantir a votação antes do fim da validade da MP.

A retirada do imposto enfrenta resistência de parlamentares e de entidades ligadas ao comércio e à indústria. A Confederação Nacional do Comércio e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo procuraram Alcolumbre para pedir que a discussão não avançasse durante o período eleitoral.

A Confederação Nacional da Indústria alertou que a medida pode afetar empregos e a produção nacional. Segundo a entidade, mais de 100 mil postos de trabalho podem ficar em risco e o Brasil poderia perder cerca de R$ 21 bilhões em produção. O economista Marcio Guerra, superintendente de Economia da CNI, afirmou que a cobrança funcionava como forma de diminuir a diferença tributária entre produtos fabricados no país e seus concorrentes importados.