Câmara aprova subsídios para combustíveis com 318 votos favoráveis

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (12) o projeto que cria subsídios para conter a alta no preço dos combustíveis causada pela guerra entre Estados Unidos e Irã. Foram 318 votos favoráveis, 113 contrários e 1 abstenção. O Projeto de Lei Complementar (PLP) 114/26 foi aprovado após acordo entre o governo Lula e o Congresso. As informações são da Gazeta do Povo.

O texto aprovado incluiu dispositivos que não tinham relação com a proposta original do governo, chamados de “jabutis”. Entre eles estão regras para destinação de recursos a hospitais inteligentes de alta complexidade e um benefício fiscal para a Fifa pela realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027.

Entre os deputados do Paraná, votaram a favor Sergio Souza (MDB), Dilceu Sperafico (PP), Tião Medeiros (PP), Toninho Wandscheer (PP), Beto Preto (PSD), Luiz Nishimori (PSD), Sandro Alex (PSD), Beto Richa (PSDB), Carol Dartora (PT), Tadeu Veneri (PT), Welter (PT), Zeca Dirceu (PT), Luciano Ducci (PSB), Delegado Matheus Laiola (União), Diego Garcia (União) e Geraldo Mendes (União). Votaram contra Filipe Barros (PL), Itamar Paim (PL), Sargento Fahur (PL) e Vermelho (PL).