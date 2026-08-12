Economia

Câmara aprova projeto que cria subsídios para combustíveis

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 12/08/26 18h06
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Imagem mostra uma pessoa usando a calculadora do celular com uma planilha de gastos ao lado.
Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (12) o texto-base do projeto do governo que cria subsídios para conter a alta no preço dos combustíveis causada pela guerra entre Estados Unidos e Irã. Foram 318 votos favoráveis, 113 contrários e 1 abstenção. As informações são da Gazeta do Povo.

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 114/26 foi aprovado após acordo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). A expectativa é que o texto seja analisado ainda nesta quarta pelo Senado.

Agora, os parlamentares da Câmara analisam emendas e destaques de plenário, que podem alterar o texto aprovado. O projeto busca reduzir o impacto da guerra no Oriente Médio sobre os preços praticados nas bombas de combustível em todo o país.

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