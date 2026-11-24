O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de segunda-feira (23) o texto-base do projeto de ajuste fiscal do governo Lula. A votação registrou 353 votos a favor, 128 contra e 5 abstenções. Os deputados ainda analisam destaques que podem modificar a proposta. As informações são da Gazeta do Povo.

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026 havia sido aprovado pelo Senado na semana anterior por 69 votos a 2, em turno suplementar. A votação na Câmara foi precedida pela aprovação de requerimento de urgência, apresentado pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS), com 318 votos favoráveis, 135 contrários e 6 abstenções.

O líder do PSOL na Câmara, Tarcísio Motta (RJ), orientou pela obstrução dos trabalhos durante a votação do requerimento. A bancada do partido havia entregado ao ministro do Planejamento, Bruno Moretti, 18 propostas econômicas alternativas ao projeto. O requerimento de adiamento da discussão foi rejeitado por 347 votos contra 127 favoráveis e 7 abstenções.

Críticas de aliados ao projeto

Tarcísio Motta afirmou que o projeto do governo não mexe nos juros e poupa o andar de cima. O deputado declarou que o PSOL é contrário ao ajuste, mas por motivos opostos aos da extrema-direita. O ex-líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), também orientou contra a proposta e defendeu que havia outro caminho possível.

Farias sugeriu aproveitar a energia das ruas e apresentar um projeto de desenvolvimento nacional, tirando investimentos do arcabouço fiscal. O deputado afirmou que não há gastança e que o governo deveria ser mais Lula e menos mercado.

Principais medidas do ajuste fiscal

O projeto autoriza o Executivo a aplicar contingenciamento quando o relatório bimestral indicar que o resultado primário está no intervalo inferior de tolerância. O impacto fiscal dessa medida é estimado entre R$ 12,8 bilhões e R$ 18,3 bilhões em 2027.

A partir de 2027, nos anos em que o contingenciamento for acionado, o crescimento real da despesa primária fica limitado a 2,0% ao ano, abaixo do teto padrão de 2,5% do arcabouço. A proposta também autoriza a Receita Federal a reduzir a compensação de débitos tributários com créditos de outros tributos até o valor equivalente ao contingenciamento.

O texto aplica restrição a diversos incentivos tributários, exigindo cobrança de no mínimo 20% da alíquota padrão sobre isenção e limitando o aproveitamento de créditos tributários a no máximo 80%. O aumento de arrecadação é estimado em R$ 15 bilhões em 2027.

O projeto permite desvincular até 40% do superávit financeiro do exercício anterior de fundos específicos para o custeio de obrigações constitucionais. A medida proíbe o uso de recursos da saúde, educação, segurança pública, seguridade social, fundos sociais e repartição de receitas. O impacto prevê melhora de R$ 100 bilhões na margem da Regra de Ouro em 2027.

A proposta determina que o Congresso Nacional apreciará em até 60 dias o projeto de lei para regulamentar o teto remuneratório e parcelas indenizatórias do funcionalismo público. O prazo inicial de 120 dias foi reduzido pelo Senado após pedido do senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

O texto impõe um teto anual de R$ 3 bilhões para os repasses da União a estados e municípios referentes à compensação financeira entre o Regime Geral (INSS) e os regimes próprios dos servidores, entre 2027 e 2030. Após acordo no Senado, o valor de repasse da Lei Kandir passou de R$ 1 bilhão para R$ 2 bilhões por ano entre 2027 e 2030.