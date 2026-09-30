Caixa visita empresa de apostas do Uruguai durante proibição de bets

Dirigentes da Caixa Econômica Federal visitaram a empresa pública de apostas do Uruguai entre os dias 24 e 26 de setembro, no mesmo período em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciava a proibição das bets no Brasil. A viagem foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (29). As informações são da Gazeta do Povo.

Participaram da visita ao país vizinho o superintendente nacional Gabriel Hess, o diretor-executivo Tiago de Oliveira e Renato Siqueira, dirigente da Caixa Loterias. As despesas da viagem foram pagas pela própria Caixa.

A ida dos dirigentes aconteceu poucos dias depois de Lula se encontrar com o presidente uruguaio Yamandú Orsi. Durante o encontro, o brasileiro demonstrou interesse no modelo de apostas do Uruguai, que é mais restritivo e tem forte regulação estatal.

Caixa afirma que visita era de rotina

Procurada, a Caixa informou que a visita foi institucional e de rotina, sem relação com a elaboração da Medida Provisória que proibiu as bets no Brasil. Fontes ligadas à Caixa Loterias, que preferiram não se identificar, confirmaram que a viagem estava previamente agendada e faz parte de uma estratégia de imersão no mercado.

Banco analisa mercado de loterias constantemente

Em nota oficial, a Caixa declarou que, por meio da subsidiária Caixa Loterias, analisa constantemente o mercado de loterias de forma responsável e alinhada ao ambiente regulatório. O banco afirmou que realiza com frequência visitas institucionais e participa de eventos para acompanhar aspectos estratégicos, regulatórios e de governança do setor. A instituição reforçou que suas decisões estratégicas seguem critérios técnicos, legais e de sustentabilidade.