Caixa Vida sofre ataque e expõe dados de 7,6 milhões de clientes

Um ataque cibernético à Caixa Vida e Previdência expôs informações pessoais de 7,6 milhões de clientes ativos da empresa. O vazamento incluiu CPFs, endereços, telefones, e-mails e datas de nascimento. Dados de ex-clientes também foram comprometidos. As informações são da Caixa Seguridade.

A invasão aconteceu em 6 de novembro. A empresa divulgou o caso nesta quinta-feira (12) em comunicado ao mercado. Segundo a companhia, não há sinais de que informações financeiras tenham sido acessadas.

Dados bancários não foram comprometidos

A Caixa Seguridade afirmou que valores de apólices, saldos de previdência, dados bancários e senhas não foram expostos, de acordo com a apuração preliminar. A empresa bloqueou os mecanismos usados no ataque e adotou medidas extras de proteção.

Uma consultoria externa especializada em perícia forense foi contratada para investigar a origem, a extensão e os impactos do incidente. A companhia também monitora a internet para identificar possível exposição dos dados vazados.

Clientes serão notificados sobre o vazamento

Os titulares dos dados afetados estão sendo avisados e receberão orientações de proteção contra fraudes. A empresa disponibilizou um canal de comunicação por e-mail para esclarecer dúvidas dos clientes.

A Caixa Vida e Previdência notificou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e outras autoridades competentes em 11 de novembro, conforme determina a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).