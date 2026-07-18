Caixa transfere sorteios de loterias do sábado para domingo

A Caixa Econômica Federal mudou o calendário dos sorteios das loterias que aconteciam aos sábados. A partir deste fim de semana, os concursos da Mega-Sena, Loteria Federal, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária passam a ocorrer aos domingos, às 11h. O prazo para registrar apostas continua até as 22h dos sábados. As informações são da Gazeta do Povo.

A alteração foi anunciada pela Caixa nesta semana e entra em vigor no dia 19 de julho de 2026. Os sorteios continuam sendo realizados no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do banco no YouTube. Os bolões podem ser registrados pelos canais eletrônicos até 15 minutos antes do horário de cada concurso.

A Caixa informou que a mudança atinge apenas o dia e o horário dos sorteios. As regras das modalidades, valores das apostas, probabilidades e estrutura de premiação permanecem inalterados. A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6, da Lotofácil R$ 3,50, da Quina R$ 3, da Timemania R$ 3,50, do Dia de Sorte R$ 2,50 e da +Milionária R$ 6. Na Loteria Federal, o bilhete inteiro custa R$ 40 nas extrações regulares.

Em 2025, as loterias da Caixa arrecadaram R$ 26,61 bilhões considerando as 12 modalidades oficiais. A Mega-Sena concentrou a maior receita, com R$ 10,8 bilhões, seguida pela Lotofácil, com R$ 8,4 bilhões, e pela Quina, com R$ 3,4 bilhões. O montante total de prêmios pagos aos apostadores alcançou R$ 9,22 bilhões ao longo do ano, crescimento de 1,7% em relação ao ano anterior.

Cerca de 43% do valor bruto arrecadado em cada concurso regular é destinado ao pagamento de prêmios. Parte dos recursos arrecadados é destinada por lei ao financiamento de programas sociais em áreas como seguridade social, esporte, cultura e segurança pública.