O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou nesta terça-feira, 8, que a partir desta quarta-feira, dia 9, a instituição iniciará a terceira fase da liberação de recursos do FGTS. Segundo ele, serão liberados nesta fase R$ 5,1 bilhões para 12,6 milhões de brasileiros.

No Saque Imediato do FGTS, lançado pelo governo para estimular a economia, o trabalhador com contas ativas ou inativas do FGTS pode sacar até R$ 500, de uma só vez.