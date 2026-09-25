Caixa paga novo lote do antigo PIS/Pasep nesta sexta-feira

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta sexta-feira (25) um novo lote do dinheiro esquecido do antigo PIS/Pasep. O crédito é destinado a trabalhadores que solicitaram o ressarcimento das cotas até 31 de agosto. Os valores são referentes ao antigo fundo PIS/Pasep, criado entre 1971 e 1988, e não têm relação com o abono salarial pago atualmente. As informações são da Gazeta do Povo.

Têm direito ao ressarcimento trabalhadores que tiveram carteira assinada ou atuaram como servidores públicos entre 1971 e 1988 e que ainda não haviam sacado os recursos acumulados no fundo. Em caso de falecimento do titular, o valor pode ser solicitado por dependentes ou sucessores legais. Segundo a Caixa e o Ministério da Fazenda, o saldo médio disponível é de cerca de R$ 2,8 mil por pessoa, mas o valor efetivamente devido varia conforme o período trabalhado e a remuneração recebida na época. Os valores são corrigidos pela inflação.

Dinheiro vem das cotas do antigo fundo criado em 1971

O dinheiro que está sendo devolvido agora vem das chamadas cotas do antigo fundo PIS/Pasep. O programa foi criado para formar uma espécie de poupança para trabalhadores do setor privado e servidores públicos. As cotas deixaram de ser constituídas em 1988, quando o modelo foi substituído pelo sistema que deu origem ao abono salarial atual.

Isso significa que o pagamento desta sexta-feira não é um novo lote do abono salarial. São recursos antigos que permaneceram sem saque e foram posteriormente transferidos para uma conta única do Tesouro Nacional. O governo mantém um mecanismo para que os titulares ou seus beneficiários legais possam pedir o ressarcimento. Quem ainda não fez o pedido também pode consultar a existência de saldo. As solicitações podem ser apresentadas até 31 de dezembro de 2026.

Consulta pode ser feita pelo Repis Cidadão ou aplicativo FGTS

A consulta pode ser feita pela plataforma Repis Cidadão, criada pelo Ministério da Fazenda, ou pelo aplicativo FGTS. No Repis, é necessário entrar com uma conta gov.br nos níveis prata ou ouro. O usuário deve acessar o site do Repis Cidadão, fazer login com CPF e senha, informar o número do PIS/Pasep ou NIS do beneficiário e consultar se existe saldo disponível.

Depois de confirmar a existência do saldo, o pedido de ressarcimento pode ser feito pelo aplicativo FGTS ou em qualquer agência da Caixa. Para o titular da cota, é necessário apresentar documento oficial de identificação. Herdeiros e sucessores precisam apresentar documentação adicional, que pode incluir certidão PIS/Pasep/FGTS com a relação de dependentes habilitados à pensão por morte ou autorização judicial.

O calendário de 2026 estabelece que pedidos feitos até o último dia de cada mês são pagos no mês seguinte. Quem solicitou até 31 de agosto recebe nesta sexta-feira. Os próximos lotes estão previstos para 26 de outubro (pedidos até 30 de setembro), 25 de novembro (até 31 de outubro), 28 de dezembro (até 30 de novembro) e janeiro de 2027 (até 31 de dezembro). Valores que não forem solicitados dentro do prazo de cinco anos serão incorporados definitivamente ao Tesouro Nacional.